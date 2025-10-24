Vico Halloween

Pisatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Halloween, l'evento più atteso e spaventoso dell'autunno, si festeggia anche a Vicopisano. Il borgo diventerà misterioso, magico e ricco di spettacoli, personaggi, attrazioni e laboratori.Dalle 15:30 alle 19:30 di venerdì 31 ottobre il paese si trasformerà in un misterioso teatro a cielo aperto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

vico halloweenHalloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... Come scrive intoscana.it

vico halloweenHalloween da... paura!. Zucche, luci, maschere. Divertimento e mistero - di Lisa Ciardi Zucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Scrive msn.com

Festeggiamenti di Halloween per bambini e adulti nel territorio comunale di Vicopisano - Tra pochi giorni anche nel territorio del Comune di Vicopisano si festeggerà il Carnevale d’autunno, anche grazie agli organizzatori del Carnevale di Vicopisano, la ... Secondo gonews.it

Cerca Video su questo argomento: Vico Halloween