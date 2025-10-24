Vico Halloween
Halloween, l'evento più atteso e spaventoso dell'autunno, si festeggia anche a Vicopisano. Il borgo diventerà misterioso, magico e ricco di spettacoli, personaggi, attrazioni e laboratori.Dalle 15:30 alle 19:30 di venerdì 31 ottobre il paese si trasformerà in un misterioso teatro a cielo aperto. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Zucchette al Lecca Lecca al Cioccolato Cioccolato Mario Gallucci alla Sanità al Vico Lammatari n 38 Napoli ? #halloween #halloweenchocolate #zucca #chocolate - facebook.com Vai su Facebook
Vico Halloween trasforma Vicopisano in un borgo incantato di magia e mistero Il 31 ottobre, dalle 15.30 alle 19, torna la grande festa gratuita per bambini e famiglie tra spettacoli, artisti, laboratori e personaggi fantastici cascinanotizie.it/vico-halloween… - X Vai su X
Halloween in Toscana: una notte di brivido tra borghi, musica e spettacoli - Le feste del 31 ottobre da non perdere: tanti eventi per adulti e bambini, da Borgo a Mozzano al Museo Stibbert di Firenze, da Vicopisano a Massa Marittima ... Come scrive intoscana.it
Halloween da... paura!. Zucche, luci, maschere. Divertimento e mistero - di Lisa Ciardi Zucche, streghe e magie per Halloween, tanti gli eventi in Toscana. Scrive msn.com
Festeggiamenti di Halloween per bambini e adulti nel territorio comunale di Vicopisano - Tra pochi giorni anche nel territorio del Comune di Vicopisano si festeggerà il Carnevale d’autunno, anche grazie agli organizzatori del Carnevale di Vicopisano, la ... Secondo gonews.it