Viareggio nuova giunta Il sindaco Del Ghingaro nomina assessore anche Rodolfo Pasquini
Resta al timone. E senza nemmeno un capello fuori posto, pur avendo attraversato un maremoto. Senza alcun tentennamento, in quattro e quattr’otto, a pochi mesi dalle amministrative, pur tecnicamente senza più una maggioranza, nel giro di una settimana il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ripreso la rotta rinnovando mezza giunta, con la quale si prepara ad entrare “Il triangolo delle Bermuda“ del Consiglio Comunale. Il rimpasto avviato giovedì scorso con le dimissioni (per questioni personali) dell’assessora al bilancio Laura Servetti, proseguito sabato con la nomina del vicesindaco Gabriele Tomei e il demansionamento dei tre assessori Pro-Giani, deflagrato quindi col “licenziamento“ dello storico braccio destro Valter Alberici che ha innescato le dimissioni a ruota di Sandra Mei e Federico Pierucci, si è concluso ieri con la firma sul decreto di nomina di tre nuovi assessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
AGENZIA IMMOBILIARE LEONARDO Viareggio. . Nuova esclusiva a Viareggio, in una delle vie più prestigiose del centro, a soli 500 metri dal mare ? vi presentiamo questo appartamento indipendente baciato dal sole Ingresso privato al piano terra da - facebook.com Vai su Facebook
Viareggio, nuova giunta. Il sindaco Del Ghingaro nomina assessore anche Rodolfo Pasquini - Ha deleghe a Demanio, Politiche del Mare, Progettazione Europea, Smart City. Da lanazione.it
Viareggio, il sindaco Del Ghingaro ricompone la giunta. Nominati tre assessori - Nominati assessori Elisabetta Matteucci, Marinella Spagnoli e Rodolfo Pasquini dopo il terremoto politico dei giorni scorsi ... Come scrive msn.com
Viareggio, la giunta del sindaco Del Ghingaro perde tre assessori... e ora? - Alla base ci sono le tensioni esplose durante la recente campagna elettorale per le regionali, quando una parte della giunta e della maggioranza ha appoggiato pubblicamente Eugenio Giani, i cui rappor ... Riporta corrierefiorentino.corriere.it