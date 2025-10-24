viareggio nuova giunta il sindaco del ghingaro nomina assessore anche rodolfo pasquini

Resta al timone. E senza nemmeno un capello fuori posto, pur avendo attraversato un maremoto. Senza alcun tentennamento, in quattro e quattr’otto, a pochi mesi dalle amministrative, pur tecnicamente senza più una maggioranza, nel giro di una settimana il sindaco Giorgio Del Ghingaro ha ripreso la rotta rinnovando mezza giunta, con la quale si prepara ad entrare “Il triangolo delle Bermuda“ del Consiglio Comunale. Il rimpasto avviato giovedì scorso con le dimissioni (per questioni personali) dell’assessora al bilancio Laura Servetti, proseguito sabato con la nomina del vicesindaco Gabriele Tomei e il demansionamento dei tre assessori Pro-Giani, deflagrato quindi col “licenziamento“ dello storico braccio destro Valter Alberici che ha innescato le dimissioni a ruota di Sandra Mei e Federico Pierucci, si è concluso ieri con la firma sul decreto di nomina di tre nuovi assessori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

