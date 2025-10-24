Viale Europa si svuota ancora | chiudono edicola e negozi E la tramvia finisce nel mirino

Firenze, 24 ottobre 2025 – Quel foglio appeso alla vetrina è un colpo allo stomaco per tutto il quartiere. “È stato un viaggio bellissimo”, si legge, una frase seguita da sedici anni di ricordi, risate, problemi affrontati e brindisi condivisi con le clienti. È il saluto di ElenaSoniaConsuelo, negozio di abbigliamento femminile che in viale Europa abbassa la saracinesca dopo sedici anni di attività. “Siamo sempre state alla ricerca di un contatto umano e non dei numeri”, scrivono le tre titolari, che oggi si fermano, svuotate, amareggiate, ma ancora orgogliose del lavoro fatto. Dal 27 ottobre scatterà la liquidazione totale, poi il quartiere dovrà dire addio anche a loro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

