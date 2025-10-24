Viaggi di lusso a maggio il nuovo Orient Express | da Parigi alla Costiera Amalfitana
Nel 2026 il Venice Simplon-Orient-Express, gestito da Belmond (brand del gruppo LVMH), inaugurerà un nuovo itinerario che da Parigi condurrà fino alla Costiera Amalfitana, con una tappa esclusiva a Pompei. Partendo dalla capitale francese il 4 maggio 2026, il treno di lusso raggiungerà la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
Il nuovo Orient Express da Parigi verso la Costiera Amalfitana: quando parte e quanto costa l'esperienza esclusiva - Express debutterà il 4 maggio con un inedito viaggio da Parigi a Pompei: ecco tutte le informazioni sui prezzi.
Le migliori mete di lusso per i viaggi di maggio - Maggio è il mese perfetto per chi desidera partire all'insegna del lusso e della tranquillità
Turismo di lusso, l'Italia è la meta preferita (e c'entrano anche i viaggi di nozze)