Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 20 | 25

sul Raccordo Anulare risolto l'incidente in esterna code residue all'altezza dell'uscita Prenestina interna si rallenta ma per traffico intenso dalla Cassia Veientana Salaria tutta turbano della Roma Teramo si rallenta sempre per traffico da Fiore Raccordo Anulare uscita le altre notizie cantieri in A1 sulla direttrice in Roma Napoli proseguono i lavori per l'installazione delle barriere antirumore pertanto dalle 22 di questa sera e fino alle 6 di domani sabato 25 ottobre chiuso lo svincolo di valmontoni l'entrata per il traffico diretto a Napoli e in uscita per il traffico che proviene da Firenze in alternativa è possibile utilizzare l'uscita di Colleferro o del trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino la circolazione permane sospesa tra Colle Mattia Zagarolo Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni regionali coinvolti subiscono ritardi l'imitazione di percorso e cancellazioni siamo nell'ambito della trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle 22:30 di questa sera e fino alle ore 5:35 di lunedì 27 ottobre ci sono variazioni cancellazioni per i treni regionali Inoltre è previsto un servizio bus tra Roma Termini e Ciampino e tra Roma Termini e Campobasso

