Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sul Raccordo Anulare in esterna per un incidente nel quale sono rimaste coinvolte tre vetture code tra le uscite case linea 24 e il traffico defluisce sono sola corsia sempre in esterna si rallenta ma per traffico intenso dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana interna code tra Cassia Flaminia a seguire rallentamenti tra Nomentana e diramazione Roma Sud situazione invariata sul Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento dal bivio per la tangenziale est raccordo anulare in uscita situazione invariata anche sulla Flaminia code da via dei Due Ponti a raccordo anulare sempre in uscita sulla Cassia cosa tratti tra via al sesto miglio La storta nelle due direzioni ci spostiamo sulla via del mare risolto l'incidente permangono cose all'altezza di via di Mezzocammino Ostia sempre verso Ostia sulla Cristoforo Colombo però code per traffico intenso da via di Mezzocammino via di Acilia Siamo al trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione dalle ore 22 di questa sera fino alle 5:35 di lunedì 27 ottobre possibili cancellazioni per i treni regionali coinvolti È previsto un servizio bus tra Roma Ciampino Roma Termini a Campobasso e infine sulla linea Roma Napoli via Cassino la circolazione è ancora sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo vi ricordiamo Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e regionali coinvolti possono subire ritardi limitazioni di percorso e cancellazione da Gina Pandolfo nei Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 19:40