Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla autostrada Roma Teramo riaperto il tratto di complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est Attiva la riduzione di carreggiata in direzione Teramo attenzione alla segnaletica sul posto restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sul tratto Urbano risolto l'incidente circolazione regolare all'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo anulare nella stessa direzione code dal bivio per la tangenziale est a Togliatti qui per traffico intenso e nella direzione opposta sempre per traffico intenso code da Portonaccio al bivio tangenziale est verso il centro usciamo da Roma andiamo nel Frusinate sulla dei Monti Lepini un incidente la causa delle code siamo tra quattro strade e Valle Fioretta nelle due direzioni le altre notizie altre Marittimo l'azione informa che a causa del maltempo domani sabato 25 ottobre sono cancellate le corse nave Ventotene Formia delle ore 6:45 ponza-formia delle ore 5:30 Siamo in chiusura e al trasporto linea Roma Napoli via Cassino la circolazione permane sospesa tra Colle Mattia Zagarolo ricordiamo purtroppo sono in corso di accertamenti delle autorità giudiziaria ai treni regionali coinvolti possono subire ritardi e limitazioni percorso e cancellazioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 19:10