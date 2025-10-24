Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla autostrada Roma Teramo è aperto il punto della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est ma con riduzione di carreggiata in direzione Teramo attenzione alla segnaletica sul posto restiamo sulla Roma Teramo ma ci spostiamo sulla tratto Urbano un incidente causa rallentamenti all'altezza di Tor Cervara Verso il raccordo anulare nella stessa direzione dal bivio per la tangenziale est a Togliatti file per traffico nella direzione opposta code da Fiorentini al bivio per la tangenziale est verso il centro invariata sulla Roma Fiumicino code transa del Tevere via della Magliana direzione Eur usciamo da Roma Andiamo nella Frusinate sulla dei Monti Lepini un incidente la causa delle code siamo tra quattro strade in Valle Fioretta nelle due direzioni le altre notizie il trasporto marittimo laziomar informa che a causa del maltempo domani sabato 25 ottobre sono cancellate le corse nave Ventotene Formia delle ore 6:45 e Ponza Formia del 5:30 il trasporto ferroviario in chiusura sulla linea Roma Napoli via Cassino la circolazione permane sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo ricordiamo Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria e treni regionali che si subiscono ritardi limitazioni di percorso e cancellazioni da Gina Pandolfo e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 18:10