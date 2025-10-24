Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 17 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio si intensifica il traffico sul Raccordo Anulare fine interna tra l'uscita i cazzi e salari a seguire tra Nomentana e Prenestina in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino alla Tuscolana file poi sulla diramazione Roma Sud all'altezza del raccordo anulare In quest'ultima direzione si invariata sulla tratto Urbano della Roma Teramo anche sulla Roma Fiumicino rispettivamente Si procede a rilento dal bivio per la tangenziale est al Raccordo Anulare in uscita e sulla Roma Fiumicino code traccia del Tevere via del Cappellaccio l'euro diamo uno sguardo alle consolari sulla Cassia fila È tra la sorte via dei Due Ponti nei due sensi di marcia Si procede a rilento poi sulla Flaminia via dei Due Ponti a raccordo anulare in uscita e ricordiamo che sulla autostrada Roma Teramo stato riaperto il tratto della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est ma con riduzione di carreggiata in direzione Teramo attenzione alla segnaletica sul posto Siamo in chiusura il trasporto Ferro sulla linea Roma Napoli via Cassino la circolazione è sospesa tra Colle Mattia Zagarolo Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni regionali coinvolti subiscono ritardi e limitazione di percorso e selezioni da Gina Pandolfo l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

24-10-2025 ore 17:25