Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio aggiornamento sulla Cassia Veientana risolto l'incidente avvenuto in precedenza permangono rallentamenti da raccordo anulare a Castel de' ceveri direzione Viterbo le ripercussioni poi sulla carreggiata interna del raccordo sono in riassorbimento ora con localizzate tra Casal del Marmo e la Cassia Veientana sempre interna ti rallenta qui per traffico intenso tra casa venta en el Salaria poi code dalla diramazione Roma nord alla Prenestina in esterna code a tratti dalla Roma Fiumicino a Roma sud ci spostiamo sulla tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento dal video per la tangenziale est al Raccordo Anulare in uscita andiamo sulla Roma Fiumicino coordinamento trans del Tevere via della Magliana verso l'Eur diamo uno sguardo le consolari file tra la Storta via dei Due Ponti sulla Cassia nei due sensi di marcia Si procede a rilento poi sulla Flaminia da via dei Due Ponti al Raccordo Anulare in uscita ora una notizia che riguarda all' autostrada Roma Teramo tratto della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est ma con una riduzione di carreggiata in direzione Teramo attenzione alla segnaletica sul posto Siamo in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli casino la circolazione è sospesa tra Colle Mattia e Zagarolo Sono in corso gli accertamenti dell'autorità giudiziaria i treni regionali coinvolti possono subire ritardi limitazioni di percorso e cancellazioni da Gina e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 16:25