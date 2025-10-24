Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto sulla Cassia Veientana lunghe code da raccordo anulare a Castel de' ceveri verso Viterbo con ripercussioni sulla carreggiata interna del raccordo anulare code a partire dalla Cassia proseguiamo sulla carreggiata interna con cui per traffico dalla Flaminia alla Salaria poi si era lì dalla diramazione Roma Nord via Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento dal bivio per la tangenziale sta a Tor Cervara direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sulla Flaminia file da via dei Due Ponti e raccordo anulare in uscita file anche sulla Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali nelle due direzioni da Gina Pandora Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

