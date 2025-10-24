Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 15 | 25

Romadailynews.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Astral infomobilità Buon pomeriggio ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura l'incidente avvenuto sulla Cassia Veientana lunghe code da raccordo anulare a Castel de' ceveri verso Viterbo con ripercussioni sulla carreggiata interna del raccordo anulare code a partire dalla Cassia proseguiamo sulla carreggiata interna con cui per traffico dalla Flaminia alla Salaria poi si era lì dalla diramazione Roma Nord via Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana sul tratto Urbano della Roma Teramo Si procede a rilento dal bivio per la tangenziale sta a Tor Cervara direzione Raccordo Anulare ci spostiamo sulla Roma Fiumicino coda all'altezza di via del Cappellaccio verso l'Eur ora le consolari sulla Flaminia file da via dei Due Ponti e raccordo anulare in uscita file anche sulla Salaria all'altezza di via dei Prati Fiscali nelle due direzioni da Gina Pandora Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

