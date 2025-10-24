Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza della Tiburtina che aveva coinvolto tre veicoli Code in via di smaltimento a partire da Bufalotta sempre interna si rallenta ma per traffico tra Cassia Veientana e Salaria in carreggiata esterna invece code a tratti tra le uscite Pontine Tuscolana ci spostiamo sulla Ardeatina rallentamenti residui all'altezza del raccordo anulare nei due sensi di marcia a causa delle ripercussioni di un incidente Ora Risolto avvenuto su via di Fioranello Cambiamo argomento sulla autostrada Roma Teramo ricordiamo che consentire i lavori di messa in sicurezza permanente la chiusura della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo con un obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo la riapertura della complanare è prevista per il tardo pomeriggio di oggi Infine per il trasporto marittimo a causa delle condizioni meteo avverse laziomar informa che alcune corse pomeridiane non verranno effettuate i dettagli orari dei collegamenti per le Isole Pontine sono disponibili sul nostro sito in mobilità punto Astral Spa punto. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 13:25