Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con raccordo a fare in carreggiata interna un incidente che ha coinvolto 3 veicoli e causa delle code tra Nomentana e Tiburtina sempre in interna si rallenta ma per traffico tra Cassia Veientana e Salaria carreggiata esterna Si procede a rilento tra le uscite laurentine Tuscolana per i cantieri invece ricordiamo che dalle 22 di questa sera e fino alle 5 di domani 25 ottobre consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza in carreggiata esterna resterà chiusa la rampa di immissione sulla diramazione Roma Sud in direzione della A1 Roma Napoli ci spostiamo sulla Ardeatina risolto l'incidente avvenuto in precedenza all'altezza di Santa Palomba rallentamenti residui In entrambe le direzioni tra paglian Casale via dei crochi restiamo sul Tina chiude all'altezza del raccordo anulare a causa delle ripercussioni di un incidente avvenuto su via di Fioranello Dove Al momento si transita senso unico alternato Infine per trasporto ferroviario sulla linea Roma Napoli via Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle ore 22 di questa sera e fino a domenica 26 ottobre sono possibili variazioni cancellazioni e corsi con busta sostitutivi per i treni regionali coinvolti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 12:25