Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 11 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo raccordo anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria in esterna Si procede a rilento tra le uscite appia-tuscolana ci spostiamo sulla Ardeatina ancora disagi alla circolazione per un incidente avvenuto in precedenza e orari tolto permangono code In entrambe le direzioni all'altezza di Santa Palomba sull' autostrada Roma Teramo ricordiamo che per dire lavori di messa in sicurezza permanente la chiusura della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo con uscita obbligatoria Ponte di Nona per il traffico diretto a Teramo la riapertura della complanare è prevista per il tardo pomeriggio di oggi passiamo al trasporto ferroviario sulle linee Roma Napoli Cassino e Roma Velletri Frascati per lavori di manutenzione programmata dalle ore 22 di questa sera e fino a domenica 26 ottobre sono possibili variazioni cancellazioni e combusta sostitutivi per i treni regionali coinvolti Infine per il trasporto pubblico capitolino fino al 2 novembre in occasione del periodo dedicato alla commemorazione dei sono potenziati i collegamenti per i cimiteri cittadini interessata anche la linea C 19 per il cimitero di Ostia Antica l'intensificazione avviene nei due fine settimana del 25 e 26 ottobre e del primo e 2 novembre

