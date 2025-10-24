Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 Roma Teramo risolto l'incidente avvenuto in precedenza al km 6 ora la circolazione scorrevole tra Tor Cervara e Portonaccio in direzione della tangenziale est restiamo sulla Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente la chiusura della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo con uscita obbligatoria Ponte di Nona ci sposiamo sul Raccordo Anulare in carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia Veientana e Salaria in esterna rallentamenti tra le uscite Ardeatine Tuscolana andiamo sulla Ardeatina ancora disagi alla circolazione per un incidente avvenuto in precedenza code In entrambe le direzioni all'altezza di Santa Palomba infine trasporto marittimo laziomar informa che a causa delle condizioni meteo avverse oggi non verranno effettuate le corse Ponza Formia delle 14:30 e Ventotene Formia delle 15 maggiori dettagli per gli spostamenti da e per le Isole Pontine sono disponibili sul nostro portale alla pagina dedicata da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto grazie per la pensione al prossimo aggiornamento in servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

