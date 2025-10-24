Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 09 | 10

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il tratto Urbano della A24 Roma Teramo dove un incidente a causa delle code tra Tor Cervara Portonaccio in direzione della tangenziale est restiamo sulla Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza per male la chiusura della complanare da Ponte di Nona alla barriera di Roma Est contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscita obbligatoria Ponte di Nona ci spostiamo sulla Roma Fiumicino code tra ANSA del Tevere via del Cappellaccio in direzione EUR Ora il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna code a tratti tra Cassia via Tiburtina e più avanti si rallenta tra le uscite diramazione Roma sud e Appia in esterna rallentamenti tra la Roma Fiumicino e la via del mare e tra Laurentina e Anagnina sull'Ardeatina ancora disagi alla circolazione per un incidente avvenuto in precedenza code In entrambe le direzioni tra paglian Casale via di Valle Caia diamo uno sguardo alle consolari sulla mia file tra il raccordo e via dei Due Ponti sulla Salaria traffico rallentato all'altezza dell' aeroporto dell'Urbe in entrambi i casi verso Roma centro file sulla Nomentana da Tor Lupara alla rotonda per Arese in direzione di quest'ultima da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

