Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio traffico in aumento sulla rete viaria regionale sul Raccordo Anulare Code in carreggiata interna tra le uscite Casilina e Appia in esterna si rallenta all'altezza della Tiburtina sul tratto Urbano della A24 Roma Teramo incolonnamenti dal raccordo anulare al bivio per la tangenziale est in direzione centro restiamo sulla Roma Teramo Per consentire i lavori di messa in sicurezza permanente a chiusura della complanare Ponte di Nona alla barriera di Roma Est contestualmente chiuso lo svincolo di Ponte di Nona in entrata verso Teramo uscita obbligatoria Ponte di Nona diamo uno sguardo alle consolari sulla Flaminia un incidente causa delle code tra Labaro e via di Grottarossa è più avanti rallentamenti per traffico fino a via dei Due Ponti tutto verso Roma centro traffico rallentato anche sulla Salaria Trabia via dei Prati Fiscali file sulla Nomentana da Tor Lupara alla rotonda per via Palombarese verso quest'ultima e procedendo tra Sant'Alessandro il raccordo anulare in direzione di quest'ultimo ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla Nettunense code nei due sensi di marcia per cantieri attivi tra Montegiove Campoleone di Lanuvio sulla statale Pontina un veicolo in panne sulla corsia di sorpasso è causa delle code tra Pomezia Castel Romano verso Roma nella stessa direzione sulla via del mare si sta in coda all'altezza di Acilia siamo in chiusura per il trasporto marittimo Lazio ma informati per le condizioni meteo avverse non verrà effettuata la corsa Ponza Formia delle 7:45 da Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 24-10-2025 ore 07:25