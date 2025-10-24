Via ufficiale ai Live Show di X Factor 2025 che conferma il talento dei concorrenti Fermento anche per l' opening di Giorgia e l' esibizione di Annalisa
Se è vero che a X Factor 2025 partiva già da favorito, PierC – all’anagrafe Piercesare Fagioli – nel primo Live Show non ha deluse le aspettative. L’artista 25enne della squadra di Francesco Gabbani ha proposto Rocket Man di Elton John, eseguendo una delicatissima versione al piano avvolto tra le luci dell’ X Factor Arena. Che gli ha tributato un fortissimo applauso. L’opening di Giorgia, lo show di Annalisa e la gara: la prima puntata dei Live Show. I Live Show di X Factor 2025 si sono aperti con l’energia di Giorgia, un travolgente opening sulle note di un mash-up superpop: The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, il suo brano Il mio giorno migliore e We Found Love di Rihanna feat. 🔗 Leggi su Amica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Tra le stelle di Ballando con le stelle Al fianco di Milly Carlucci nello show di #Rai1 da 20 edizioni, Paolo Belli Ufficiale ha accettato la nuova sfida gareggiando come ballerino: «In pista provo un grande senso di libertà» #RadiocorriereTv https://bit.ly/3KO - facebook.com Vai su Facebook
X Factor 2025, al via i Live show: orario, ospiti e anticipazioni - Nel live di stasera i 12 concorrenti inaugureranno la gara esibendosi in due manche di cover ... Segnala adnkronos.com
X Factor 2025, al via stasera i Live Show: concorrenti, ospiti, anticipazioni, tutto quello che c'è da sapere - Giovedì 23 ottobre il talent show targato Sky entra nel vivo. Da corriere.it
X Factor 2025, oggi al via i Live Show. Ospite Annalisa - Per il primo Live, X Factor 2025 ospiterà Annalisa, con estratti dall' album Ma io sono fuoco, uscito il 10 ottobre e già in vetta alla classifica settimanale degli album più venduti. Secondo msn.com