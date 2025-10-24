Via ufficiale ai Live Show di X Factor 2025 che conferma il talento dei concorrenti Fermento anche per l' opening di Giorgia e l' esibizione di Annalisa

Se è vero che a X Factor 2025 partiva già da favorito, PierC – all’anagrafe Piercesare Fagioli – nel primo Live Show non ha deluse le aspettative. L’artista 25enne della squadra di Francesco Gabbani ha proposto Rocket Man di Elton John, eseguendo una delicatissima versione al piano avvolto tra le luci dell’ X Factor Arena. Che gli ha tributato un fortissimo applauso. L’opening di Giorgia, lo show di Annalisa e la gara: la prima puntata dei Live Show. I Live Show di X Factor 2025 si sono aperti con l’energia di Giorgia, un travolgente opening sulle note di un mash-up superpop: The Way You Make Me Feel di Michael Jackson, il suo brano Il mio giorno migliore e We Found Love di Rihanna feat. 🔗 Leggi su Amica.it

