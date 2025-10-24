Via Romana chiude un tratto Lavori verso il capolinea Ma il Natale è salvo
Dal 3 novembre i lavori si sposteranno nel tratto di via Romana compreso tra l’incrocio con via Chiarini e quello con via Salvadori. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Marco Sacchetti, tracciando il cronoprogramma del cantiere che da mesi interessa una delle principali arterie di Arezzo. "In questa fase - spiega - la strada verrà chiusa temporaneamente all’altezza della farmacia. La chiusura completa durerà fino al 14 novembre, dopodiché verrà riaperta la corsia in uscita dalla città, verso la rotatoria, per consentire la realizzazione dello scolmatore. Dal 21 novembre la circolazione sarà invece ripristinata in entrambe le direzioni, mentre la rimozione definitiva del cantiere è prevista per il 19 dicembre". 🔗 Leggi su Lanazione.it
Contenuti che potrebbero interessarti
L'artista israeliana noa_nini chiude l'edizione romana di Live In, ringrazia le piazze che hanno manifestato per la Palestina e lancia un messaggio di speranza: “Possiamo farcela, questa catastrofe aprirà la strada a un futuro di pace tra israeliani e palestinesi”. - facebook.com Vai su Facebook
Teatro dell'Opera, Marco Spada di Lacotte chiude la stagione di balletto al Costanzi. L'omaggio al coreografo francese Pierre Lacotte (1932-2023) a poco più di due anni dalla sua scomparsa, in scena dal 24 al 29 ottobre. Lo spettacolo, che chiude la stagio - X Vai su X
Corso Josti e via Roma chiusi per tre mesi - Il centro di Mortara torna nel caos dal punto di vista della viabilità. Lo riporta ilgiorno.it