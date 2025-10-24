Dal 3 novembre i lavori si sposteranno nel tratto di via Romana compreso tra l’incrocio con via Chiarini e quello con via Salvadori. Lo ha annunciato l’assessore ai lavori pubblici Marco Sacchetti, tracciando il cronoprogramma del cantiere che da mesi interessa una delle principali arterie di Arezzo. "In questa fase - spiega - la strada verrà chiusa temporaneamente all’altezza della farmacia. La chiusura completa durerà fino al 14 novembre, dopodiché verrà riaperta la corsia in uscita dalla città, verso la rotatoria, per consentire la realizzazione dello scolmatore. Dal 21 novembre la circolazione sarà invece ripristinata in entrambe le direzioni, mentre la rimozione definitiva del cantiere è prevista per il 19 dicembre". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Via Romana, chiude un tratto. Lavori verso il capolinea. Ma il Natale è salvo