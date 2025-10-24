Via Paglia cambia volto | più spazio ai pedoni sicurezza e verde nel cuore della città

L’INTERVENTO. Ecco come sarà via Paglia: lavori al via nella primavera 2026. Leggi l’approfondimento su L’Eco di Bergamo di sabato 25 ottobre. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Via Paglia cambia volto: più spazio ai pedoni, sicurezza e verde nel cuore della città

