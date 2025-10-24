Via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali Savarino | Finalmente

I cani al guinzaglio potranno entrare nelle aree naturali protette della Sicilia. Lo stabilisce il decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna le disposizioni vigenti e regolamenta, secondo criteri più attuali, la fruizione del patrimonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Altre letture consigliate

Sei libera, piccola mia . Te l’ho detto piano, mentre andavi via. Le stesse parole che ti dissi nove anni fa, quando ti abbiamo portata via dal canile. ?Da quel giorno sei stata tutto casa, famiglia, respiro. Ti chiamavamo in tanti modi Dadi, Dadà, Bambi, Pati, Da - facebook.com Vai su Facebook

Via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali, Savarino: “Finalmente il migliore amico dell’uomo potrà entrare nei parchi e nelle riserve siciliane” - Lo stabilisce il decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna l ... Si legge su msn.com

Sicilia, via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette - Rimane invece vietato l’ingresso nelle zone A dei parchi e delle riserve naturali integrali e in tutte le altre aree dove non è consentita la fruizione pubblica ... Lo riporta msn.com

Via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali protette della Sicilia. Resta in vigore il divieto nelle zone A dei parchi - Lo prevede un decreto firmato dall’assessora regionale al Territori, Giusi Savarino, che aggiorna la normativa e ridefinisce, con criteri più attuali, le modalità di fruizione ... Si legge su lasicilia.it