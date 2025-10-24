Via libera ai cani al guinzaglio nelle aree naturali Savarino | Finalmente

Agrigentonotizie.it | 24 ott 2025

I cani al guinzaglio potranno entrare nelle aree naturali protette della Sicilia. Lo stabilisce il decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente, Giusi Savarino, che aggiorna le disposizioni vigenti e regolamenta, secondo criteri più attuali, la fruizione del patrimonio. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

