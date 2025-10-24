Via Lia-Vito Postorino | Quarantasei anni di attese ritardi e opportunità sprecate
"È notizia recente che Reggio Calabria si collochi all’ultimo posto (106°) nella classifica 2024 di Ecosistema Urbano, il report annuale curato da Legambiente in collaborazione con Ambiente Italia e Il Sole 24 Ore.L’indagine, fondata su 19 indicatori distribuiti in sei macroaree – qualità. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Reggio, Postorino (Fi): «Via Lia-Vito abbandonata dopo 46 anni di sprechi» - X Vai su X
' con e ? ` , ore 21.00 Teatro Arrigoni " ", un'affermazione potente di Rosella Postorino, dà il via a un percorso - facebook.com Vai su Facebook
Reggio Calabria. La “Via Lia–Vito”: 46 anni di attese, ritardi e opportunità sprecate - manutenzione straordinaria dei sistemi di smaltimento delle acque meteoriche in aree urbane del tutto scollegate dal progetto della Via Lia–Vito ... Scrive ilmetropolitano.it