Via Bernardino Luini in festa | appuntamento annuale a Lucento con bancarelle e negozi aperti
Domenica 26 ottobre 2025, nel tratto di via Bernardino Luini compreso tra corso Potenza e corso Lombardia, torna la tradizionale Festa di Via, unico appuntamento di questo tipo nel quartiere Lucento a Torino. Dalle 9 alle 19 la via sarà chiusa al traffico e si trasformerà in un’isola pedonale. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
