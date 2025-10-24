Nel girone A di Seconda categoria in vetta alla classifica continua la marcia in solitaria della Vadese, dietro di lei a meno 1 il Ca Gallo, al terzo posto a meno 3 la Vigor San Sisto, in fondo con 1 punto (incamerato due sabato fa) l’Isola di Fano. Ancora imbattute due squadre: la Vadese e la Cagliese", mentre è arrivata la prima sconfitta del Casinina. 19 il gol della quinta giornata d’andata. Si sono divise le strade tra la Vis Canavaccio e mister Davide Omiccioli La capolista Vadese viaggia a ritmi sostenuti con 4 vittorie e 1 pareggio. Fausto Andreoni vice di mister Orazi e preparatore atletico così commenta il percorso della sua squadra e il campionato in generale: "È un campionato tosto e competitivo con squadre organizzate e determinate a fare bene, regnerà l’equilibrio probabilmente fino alla fine del campionato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vetta solitaria nei due gironi. Vadese e Trecastelli, è festa