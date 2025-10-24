Vetro nelle lasagne comprate in rosticceria ora rischio un' emorragia interna La denuncia della giornalista

Ha raccontato di aver comprato due porzioni di lasagne in una rosticceria dell'Infernetto, dove vive, e poi dopo averle mangiate è finita in ospedale con un pezzo di vetro nell'intestino. A vivere l'incubo è stata Barbara Castellani, giornalista e pr del litorale romano, da due giorni ricoverata. 🔗 Leggi su Romatoday.it

