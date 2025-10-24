Un episodio allarmante ha scosso i cittadini dell’Infernetto, a Roma, dove una giornalista romana ha rischiato la vita a causa di un pezzo di vetro trovato nel cibo acquistato in una rosticceria. La vicenda, che ha avuto inizio come un normale pranzo in famiglia, si è trasformata in un caso di cronaca sanitaria e sicurezza alimentare. Leggi anche: “Ricoverato in ospedale!”. Shock per l’allenatore di Serie A: grande preoccupazione Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, Barbara Castellani, promotrice e giornalista, il problema è emerso durante il pasto insieme alla figlia: entrambe avevano ordinato una porzione di lasagne, quando la ragazza di 23 anni ha notato la presenza di frammenti di vetro all’interno del piatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Vetri nella lasagna comprata”: orrore puro per la famosa giornalista e la figlia