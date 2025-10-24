Vetri nella lasagna comprata | orrore puro per la famosa giornalista e la figlia
Un episodio allarmante ha scosso i cittadini dell’Infernetto, a Roma, dove una giornalista romana ha rischiato la vita a causa di un pezzo di vetro trovato nel cibo acquistato in una rosticceria. La vicenda, che ha avuto inizio come un normale pranzo in famiglia, si è trasformata in un caso di cronaca sanitaria e sicurezza alimentare. Leggi anche: “Ricoverato in ospedale!”. Shock per l’allenatore di Serie A: grande preoccupazione Secondo quanto raccontato dalla diretta interessata, Barbara Castellani, promotrice e giornalista, il problema è emerso durante il pasto insieme alla figlia: entrambe avevano ordinato una porzione di lasagne, quando la ragazza di 23 anni ha notato la presenza di frammenti di vetro all’interno del piatto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Leggi anche questi approfondimenti
Sono in ospedale e sono costretta ad annullare l’impegno lavorativo con Alessia Fabiani . Io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno , comprata vicino a casa, ripiena di vetri!!! Ho gia’ effettuato due tac ed il vetro si trova nel mio intestino e prego , spa - facebook.com Vai su Facebook
“Vetri nella lasagna comprata”: orrore puro per la famosa giornalista e la figlia - Un episodio allarmante ha scosso i cittadini dell'Infernetto, a Roma, dove una giornalista romana ha rischiato la vita a causa di un pezzo di vetro ... Lo riporta thesocialpost.it
"Vetri nella lasagna comprata in rosticceria": Barbara Castellani in ospedale con la figlia - "Rischio un'emorragia interna", spiega la giornalista e pr dal letto del Grassi di Ostia. Riporta today.it
Ostia, vetri nelle lasagne in rosticceria: madre e figlia finiscono in ospedale - I medici hanno trovato un pezzo di vetro nell'intestino che potrebbe causare un'emoraggia interna. Lo riporta tg24.sky.it