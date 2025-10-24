Vetri nella lasagna comprata in rosticceria | Barbara Castellani in ospedale con la figlia

Today.it | 24 ott 2025

"Sono ricoverata da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino", la denuncia è di Barbara Castellani, giornalista e promoter romana che sui social ha raccontato di essere finita in ospedale dopo aver mangiato insieme alla figlia una porzione di lasagne. 🔗 Leggi su Today.it

