Vetri nella lasagna comprata in rosticceria | Barbara Castellani in ospedale con la figlia

"Sono ricoverata da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino", la denuncia è di Barbara Castellani, giornalista e promoter romana che sui social ha raccontato di essere finita in ospedale dopo aver mangiato insieme alla figlia una porzione di lasagne. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Sono in ospedale e sono costretta ad annullare l’impegno lavorativo con Alessia Fabiani . Io e mia figlia abbiamo mangiato una pasta al forno , comprata vicino a casa, ripiena di vetri!!! Ho gia’ effettuato due tac ed il vetro si trova nel mio intestino e prego , spa - facebook.com Vai su Facebook

Madre e figlia finiscono in ospedale dopo aver mangiato una lasagna comprata in rosticceria: “C’erano vetri nella porzione” - “Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. Lo riporta blitzquotidiano.it

«Vetri nella porzione di lasagne»: madre e figlia finiscono in ospedale. Il piatto pronto preso in una rosticceria - «Sono ricoverata in ospedale da due giorni e rischio un’emorragia interna, il pezzo di vetro è ancora nel mio intestino. ilmattino.it scrive

Ostia, madre e figlia in ospedale per i pezzi di vetro trovati nelle lasagne: «Quel locale deve chiudere» - Una madre e una figlia sono ricoverate in ospedale perché avrebbero ingerito una porzione di lasagne con dentro dei pezzi di vetro. msn.com scrive