Vetri nella lasagna comprata Choc e subito ospedale per la giornalista

Caffeinamagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“Sono finita in ospedale dopo aver mangiato una lasagna comprata in una rosticceria vicino a casa”. Con queste parole la giornalista e conduttrice italiana ha denunciato sui social una vicenda che ha dell’incredibile e che, nel giro di poche ore, ha scatenato indignazione e preoccupazione. Secondo quanto raccontato dalla stessa donna, lei e la figlia avrebbero consumato una pasta al forno contenente frammenti di vetro, episodio che le è costato il ricovero d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Il racconto è accompagnato da una fotografia scattata in ospedale, in cui la giornalista compare distesa su un lettino con una flebo al braccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

vetri lasagna comprata choc"Vetri nella lasagna comprata in rosticceria": Barbara Castellani in ospedale con la figlia - "Rischio un'emorragia interna", spiega la giornalista e pr dal letto del Grassi di Ostia. Come scrive today.it

vetri lasagna comprata chocOstia, vetri nelle lasagne in rosticceria: madre e figlia finiscono in ospedale - I medici hanno trovato un pezzo di vetro nell'intestino che potrebbe causare un'emoraggia interna. Si legge su tg24.sky.it

vetri lasagna comprata chocCompra delle lasagne in rosticceria, la giornalista Barbara Castellani finisce all’ospedale: “C’erano dei vetri” - "Ho il vetro nell'intestino dopo aver mangiato un piatto di pasta al forno comprata vicino casa", è la denuncia sui social della giornalista ... Come scrive fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Vetri Lasagna Comprata Choc