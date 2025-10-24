Vetri nella lasagna comprata Choc e subito ospedale per la giornalista
“Sono finita in ospedale dopo aver mangiato una lasagna comprata in una rosticceria vicino a casa”. Con queste parole la giornalista e conduttrice italiana ha denunciato sui social una vicenda che ha dell’incredibile e che, nel giro di poche ore, ha scatenato indignazione e preoccupazione. Secondo quanto raccontato dalla stessa donna, lei e la figlia avrebbero consumato una pasta al forno contenente frammenti di vetro, episodio che le è costato il ricovero d’urgenza all’ospedale Grassi di Ostia. Il racconto è accompagnato da una fotografia scattata in ospedale, in cui la giornalista compare distesa su un lettino con una flebo al braccio. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
