Vertice volenterosi | l’Italia prepara nuovi Samp T per Kiev Macron invia Mirage Orban sfida le sanzioni Usa sul petrolio
Giornata densa di tensioni e mosse decisive nella guerra in Ucraina. A Londra la “coalizione dei volenterosi” si riunisce per spingere su nuovi aiuti militari e sanzioni energetiche, mentre Roma prepara il dodicesimo pacchetto di aiuti con i missili SampT. Il premier britannico Keir Starmer parla di “massima pressione” su Putin, Emmanuel Macron annuncia l’invio di nuovi Mirage e Aster, e l’Ungheria di Viktor Orban ammette di lavorare per aggirare le sanzioni Usa. Zelensky, accolto da re Carlo a Windsor, chiede una pace “forte ed equa” e avverte del rischio di un disastro umanitario. Nel frattempo la Croazia reintroduce la leva obbligatoria, una nave da guerra russa viene avvistata nel Baltico e Mosca intensifica le operazioni aeree sul Mar del Giappone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
