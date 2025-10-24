Vertice volenterosi | l’Italia prepara nuovi Samp T per Kiev Macron invia Mirage Orban sfida le sanzioni Usa sul petrolio

Thesocialpost.it | 24 ott 2025

Giornata densa di tensioni e mosse decisive nella guerra in Ucraina. A Londra la “coalizione dei volenterosi” si riunisce per spingere su nuovi aiuti militari e sanzioni energetiche, mentre Roma prepara il dodicesimo pacchetto di aiuti con i missili SampT. Il premier britannico Keir Starmer parla di “massima pressione” su Putin, Emmanuel Macron annuncia l’invio di nuovi Mirage e Aster, e l’Ungheria di Viktor Orban ammette di lavorare per aggirare le sanzioni Usa. Zelensky, accolto da re Carlo a Windsor, chiede una pace “forte ed equa” e avverte del rischio di un disastro umanitario. Nel frattempo la Croazia reintroduce la leva obbligatoria, una nave da guerra russa viene avvistata nel Baltico e Mosca intensifica le operazioni aeree sul Mar del Giappone. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

vertice volenterosi l8217italia prepara nuovi samp t per kiev macron invia mirage orban sfida le sanzioni usa sul petrolio

© Thesocialpost.it - Vertice volenterosi: l’Italia prepara nuovi Samp/T per Kiev, Macron invia Mirage. Orban sfida le sanzioni Usa sul petrolio

