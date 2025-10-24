Vertice volenterosi Francia Uk e Francia insistono e preparano invio di armi a Kiev Zelensky attacca Putin | Vuole disastro umanitario

Ilgiornaleditalia.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

l governo italiano è già pronto ad un nuovo pacchetto di "aiuti" militari che conterrà anche i missili SampT per la difesa antiaerea: si tratterà del 12esimo pacchetto varato dall'Italia Il vertice dei "volenterosi" a Londra di oggi ha avuto lo scopo di preparare l'invio di nuove armi a Kiev. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

vertice volenterosi francia uk e francia insistono e preparano invio di armi a kiev zelensky attacca putin vuole disastro umanitario

© Ilgiornaleditalia.it - Vertice "volenterosi", Francia, Uk e Francia insistono e preparano invio di armi a Kiev, Zelensky attacca Putin: "Vuole disastro umanitario"

Contenuti che potrebbero interessarti

vertice volenterosi francia ukUcraina, oggi il Vertice dei Volenterosi a Londra. Presente anche Zelensky - ospitata dal Primo ministro inglese Starmer e dal Presidente francese Macron. Come scrive tg24.sky.it

vertice volenterosi francia ukI "Volenterosi" promettono all'Ucraina (ancora) armi e fondi per la ricostruzione - Nella residenza di Downing Street, il premier britannico Keir Starmer ha riunito ... Da huffingtonpost.it

vertice volenterosi francia ukUcraina - Russia, leader confermano: in settimana vertice dei Volenterosi - Nel corso di questa settimana i vertici Ue e i leader della Coalizione dei Volenterosi si incontreranno per discutere su come andare avanti nel "supporto all'Ucraina". Come scrive finanza.repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Vertice Volenterosi Francia Uk