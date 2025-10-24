Verso Natale a colpi di solidarietà | tornano i Doni ' sospesi' con la Caritas

Pisatoday.it | 24 ott 2025

Ai nastri di partenza i progetti del 'Libro sospeso' e del ‘Giocattolo sospeso' 2025, promossi da Caritas diocesana Pisa, dopo il via alle adesioni delle attività commerciali interessate. L'iniziativa, nata nel 2020, coinvolge numerose librerie e negozi di giocattoli aderenti nell'Arcidiocesi di. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

