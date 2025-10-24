Verso Napoli – Inter rivoluzione di Conte | possibile cambio ruolo inaspettato!

Si avvicina il calcio d’inizio della sfida tra il Napoli e l’ Inter, in programma per le ore 18:00 di domani, sabato 25 ottobre, allo stadio Diego Armando Maradona. Un match che arriva dopo la pesante notte di Eindhoven, con una goleada inflitta dal PSV che resterà nella storia del club partenopeo, reduce da due sconfitte consecutive tra Serie A e Champions League. La gara contro i nerazzurri sa già di possibile spartiacque per la stagione: lo sa bene anche lo stesso Antonio Conte, che per la sfida di sabato potrebbe valutare l’esclusione, dal primo minuto, di Lorenzo Lucca. Prende corpo, dunque, l’ipotesi del falso nove, nel caso in cui Rasmus Hojlund non dovesse farcela. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Verso Napoli – Inter, rivoluzione di Conte: possibile cambio ruolo inaspettato!

