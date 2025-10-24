Verso Napoli-Inter Fassone | Conte sa come risolvere la situazione
Grande attesa per il big match dell’ottava giornata di Serie A Napoli- Inter. La sfida è in programma sabato 25 ottobre alle ore 18:00 allo Stadio Diego Armando Maradona. Entrambe le squadre sono appaiate al secondo posto con 15 punti, insieme alla Roma, ma vivono due distinti periodi di forma. Gli L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
News recenti che potrebbero piacerti
Verso Napoli-Inter, un ex azzurro accende la vigilia della sfida del Maradona - X Vai su X
Verso Napoli-Inter, Conte richiama i suoi all'unità Tgr Rai SSC Napoli - facebook.com Vai su Facebook
Verso Napoli-Inter, le ultime sulle formazioni - Sabato da incorniciare per gli amanti del calcio, nel pomeriggio sfida tra le due protagoniste dello scorso campionato Napoli e Inter. sportpaper.it scrive
Verso Napoli-Inter, frattura per il portiere azzurro: anche Hojlund in forte dubbio - Gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive ed avranno tanta voglia di rivalsa. Lo riporta internapoli.it
Verso Napoli-Inter: Conte ripensa a Meret, in attacco possibile sorpresa - Gli azzurri sono reduci da due sconfitte consecutive ed avranno tanta voglia di rivalsa. internapoli.it scrive