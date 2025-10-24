Verso Napoli-Inter Chivu | La rivalità c’è Affrontare Conte? Non è una motivazione in più

L’ Inter è attesa dal big match contro il Napoli in programma sabato 25 ottobre alle 18 allo Stadio Diego Armando Maradona. La gara è valevole per l’ottava giornata di Serie A. Alla vigilia dell’attesissima sfida è intervenuto in conferenza stampa l’allenatore dei nerazzurri, Cristian Chivu. Verso Napoli-Inter, le dichiarazioni di L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Verso Napoli-Inter, Chivu: “La rivalità c’è. Affrontare Conte? Non è una motivazione in più”

Altri contenuti sullo stesso argomento

Verso Napoli-Inter, un ex azzurro accende la vigilia della sfida del Maradona - X Vai su X

Verso Napoli-Inter, Conte richiama i suoi all'unità Tgr Rai SSC Napoli - facebook.com Vai su Facebook

Inter a Napoli: arriva un preciso monito da Cristian Chivu - Nerazzurri in un buon periodo, al contrario dei campioni d'Italia, ma verso Napoli- Si legge su msn.com

Probabili formazioni Napoli-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Hojlund, Meret, Milinkovic-Savic, Neres, Lucca, Bonny e Thuram - Napoli e Inter a confronto nel big match dell'ottava giornata: le scelte di formazione di Conte e Chivu per la sfida del 'Maradona'. goal.com scrive

Verso Napoli-Inter, le ultime sulle formazioni - Sabato da incorniciare per gli amanti del calcio, nel pomeriggio sfida tra le due protagoniste dello scorso campionato Napoli e Inter. Riporta sportpaper.it