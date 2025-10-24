Verso la riapertura le due stazioni ecologiche di Ravenna | ma nel forese e nei lidi arrivano nuove chiusure
Il vasto programma di ammodernamento delle stazioni ecologiche nel comune di Ravenna, promosso dal gruppo Hera e finanziato grazie ai fondi Pnrr, prosegue con un serrato calendario di riaperture e chiusure per avvio lavori. L’obiettivo è rendere gli impianti più efficienti, sicuri e accessibili. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
