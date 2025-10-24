Verso Catania-Benevento Auteri | Test importante ma non decisivo

Tempo di lettura: 3 minuti Il Benevento è atteso domenica pomeriggio dalla trasferta di Catania, una delle più insidiose della stagione. Gli etnei sono al secondo posto a -1 dalla coppia di testa formata proprio dai giallorossi e dalla Salernitana, ultima compagine ad uscire sconfitta dal Massimino. A presentare la gara mister Auteri nella consueta conferenza stampa: CATANIA – “Ci si abitua a questo tipo di gare importanti. Prevale l’aspetto professionale e la lucidità. Che match mi aspetto? I nostri allenamenti sono sempre di ottimo livello. Lavoriamo con sintonia. Questo è un gruppo ottimo. Il Catania ha caratteristiche particolari. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Verso Catania-Benevento, Auteri: “Test importante ma non decisivo”

