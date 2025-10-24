La ventiduenne attivista per il clima Greta Thunberg ha raggiunto la fama mondiale grazie al suo movimento di sciopero per il clima, iniziato nel 2018. Ma ora che è cresciuta, Thunberg ha rinunciato a una cosa che molti potrebbero provare. Non ha mai bevuto alcolici, e c’è una ragione per questo. Greta Thunberg continua la sua attività di attivista. Di recente ha fatto parte della flottiglia che trasportava aiuti destinati a Gaza. Ma quando Israele ha intercettato le loro imbarcazioni, l’attivista svedese per il clima è stata arrestata. Sebbene la prigionia durata diversi giorni possa spaventare molti, Greta Thunberg non rinuncia alla sua causa. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Vero motivo per cui Greta Thunberg non ha mai bevuto alcol