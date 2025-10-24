Vernacoliere due mesi in mostra al Museo della città | al via l' operazione rilancio

Livornotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ondata di affetto che ha travolto lui, i suoi collaboratori e la testata che da oltre quarant'anni racconta l'attualità e le sue sfaccettature “senza peli sulla lingua”, come ricordano gli editoriali. E l'impegno di una città, manifestato dalla sua massima istituzione nella persona del sindaco. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

vernacoliere due mesi mostraIl Vernacoliere sospende pubblicazioni, a novembre ultima uscita - Lo storico mensile di satira Il Vernacoliere, e più precisamente Livornocronaca il Vernacoliere, dopo il numero di novembre sospenderà le pubblicazioni in vista di una riorganizzazione della redazione ... msn.com scrive

Il mensile satirico livornese "Il Vernacoliere" si ferma: “In attesa di tempi migliori" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Il mensile satirico livornese 'Il Vernacoliere' si ferma: “In attesa di tempi migliori' ... Riporta tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Vernacoliere Due Mesi Mostra