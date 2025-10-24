Verissimo tra gli ospiti del weekend Mauro Corona Arisa Sal Da Vinci
Tutti gli ospiti del weekend nello studio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, da Mauro Corona ad Arisa. Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale5, weekend in compagnia di Verissimo. Nella prima puntata Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da Temptation Island, i sentimenti provati da Lucia Ilardo nei confronti dell’ex fidanzato Rosario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
Altre letture consigliate
Verissimo, gli ospiti e le interviste di oggi domenica 19 ottobre Link articolo nel primo commento - facebook.com Vai su Facebook
Arianna Cirrincione e Andrea Cerioli ospiti a Verissimo: l'incontro a Uomini e Donne, il matrimonio e la n... - X Vai su X
Verissimo, gli ospiti del weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre da Martina Stella ad Arisa - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, weekend in compagnia di “Verissimo” Gli ospiti di sabato alle 16. Segnala msn.com
Verissimo tra gli ospiti del weekend 25-26 ottobre Arisa, Sal Da Vinci e Martina Stella - Weekend in compagnia di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 25 alle 16:30 e domenica 26 ottobrealle 16:00 su Canale 5. Da msn.com
"Verissimo" torna con Arisa e Martina Stella - Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale 5 weekend in compagnia di Silvia Toffanin. Secondo msn.com