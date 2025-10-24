Verissimo tra gli ospiti del weekend Mauro Corona Arisa Sal Da Vinci

24 ott 2025

Tutti gli ospiti del weekend nello studio di Verissimo, condotto da Silvia Toffanin, da Mauro Corona ad Arisa. Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale5, weekend in compagnia di Verissimo. Nella prima puntata Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da Temptation Island, i sentimenti provati da Lucia Ilardo nei confronti dell’ex fidanzato Rosario. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu

