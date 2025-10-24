Verissimo tra gli ospiti del weekend 25-26 ottobre Arisa Sal Da Vinci e Martina Stella

Metropolitanmagazine.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Weekend in compagnia di Verissimo condotto da  Silvia Toffanin, in onda sabato 25 alle 16:30 e domenica 26 ottobrealle 16:00 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 25 e 26 ottobre. Sabato alle ore 16.30:  Silvia Toffanin incontrerà l’attrice  Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di   Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da Temptation Island, i sentimenti provati da  Lucia   Ilardo  nei confronti dell’ex   fidanzato  Rosario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

verissimo tra gli ospiti del weekend 25 26 ottobre arisa sal da vinci e martina stella

© Metropolitanmagazine.it - Verissimo tra gli ospiti del weekend 25-26 ottobre Arisa, Sal Da Vinci e Martina Stella

Approfondisci con queste news

verissimo ospiti weekend 25Verissimo, gli ospiti del weekend di sabato 25 e domenica 26 ottobre da Martina Stella ad Arisa - Sabato 25 e domenica 26 ottobre, weekend in compagnia di “Verissimo” Gli ospiti di sabato alle 16. Secondo ilmattino.it

verissimo ospiti weekend 25"Verissimo" torna con Arisa e Martina Stella -  Sabato 25 e domenica 26 ottobre su Canale 5 weekend in compagnia di Silvia Toffanin. Lo riporta msn.com

verissimo ospiti weekend 25Claudio Sterpin a Verissimo. Ecco gli ospiti del weekend - Verissimo torna sabato 18 e domenica 19 ottobre su Canale 5 con Silvia Toffanin. davidemaggio.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Verissimo Ospiti Weekend 25