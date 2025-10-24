Verissimo tra gli ospiti del weekend 25-26 ottobre Arisa Sal Da Vinci e Martina Stella
Weekend in compagnia di Verissimo condotto da Silvia Toffanin, in onda sabato 25 alle 16:30 e domenica 26 ottobrealle 16:00 su Canale 5. Verissimo, tutti gli ospiti del 25 e 26 ottobre. Sabato alle ore 16.30: Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che dopo la separazione dal marito, parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single. A Verissimo anche il racconto di Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Retequattro di E’ sempre Cartabianca condotto da Bianca Berlinguer. Inoltre, il complicato percorso di vita di Veronica Satti, figlia di Bobby Solo, e da Temptation Island, i sentimenti provati da Lucia Ilardo nei confronti dell’ex fidanzato Rosario. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
