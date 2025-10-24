Verissimo | gli ospiti del 25 e del 26 ottobre
Le puntate di 'Verissimo' di sabato 25 e domenica 26 ottobre si prospettano piene di emozioni. Coppie note, nuovi capitoli, storie di dolore e di rinascita e anche tanta buona musica. Ecco chi e cosa vedremo nel salotto di Silvia Toffanin. Gli ospiti di sabato 25 ottobre. La puntata di sabato 25 ottobre andrà in onda su Canale5 a partire dalle 16:30. Silvia Toffanin accoglierà in studio Martina Stella, pronta a raccontare la sua vita da mamma single dopo la separazione dal marito, e Mauro Corona, giornalista e scrittore che per questa volta sarà l'intervistato e non l'intervistatore. In studio sarà presente anche una coppia nota: quella composta da Federica Calemme e Gianmaria Adinolfi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
