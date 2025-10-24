Verissimo gli ospiti del 25 e 26 ottobre 2025
Doppio appuntamento. Sabato 25 e domenica 26 ottobre, Canale 5 ti aspetta con “Verissimo”, condotto da Silvia Toffanin. Sabato 25 ottobre alle 16:30, Silvia Toffanin incontrerà l’attrice Martina Stella, che parlerà della sua nuova fase di vita da mamma single dopo la separazione dal marito. Saranno presenti anche Mauro Corona, scrittore e presenza fissa su Rete 4, e Veronica Satti, figlia di Bobby Solo. Inoltre, Lucia Ilardo parlerà dei suoi sentimenti provati dopo “Temptation Island” e la coppia Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi, nata nella casa del “Grande Fratello” e sposata a giugno, sarà in studio. 🔗 Leggi su 361magazine.com
