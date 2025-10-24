Verdetto Inps nel riminese l' occupazione cresce ma non i salari Regna un' alta evasione fiscale
Mentre il saldo demografico è negativo e la popolazione invecchia, il saldo occupazionale è positivo ma "dovuto all'aumento di assunzioni degli stranieri rispetto agli italiani, con un utilizzo del part-time del 30,6%, dato maggiore rispetto sia al dato regionale che a quello nazionale". Sono. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
