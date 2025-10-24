Verde Terapeutico | Scienza e progettazione al IV Convegno nazionale di Pistoia

Verde Terapeutico: Scienza e Progettazione al 4° Convegno Nazionale di Pistoia Accademici, medici e progettisti a confronto sui modelli scientifici e applicativi per la salute e il benessere L’efficacia scientifica del verde nella cura e la sua integrazione nei percorsi di benessere saranno i temi centrali del 4° Convegno Nazionale sul Verde Terapeutico. L’evento si terrà a Pistoia il 28 e 29 novembre 2025 presso lo Spazio Convegni del Centro Mati 1909. L’iniziativa è organizzata da Mati 1909 in collaborazione con Andrea Mati Spazi Verdi Terapeutici e Giotto cooperativa sociale e patrocinata da USL toscana Centro. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Verde Terapeutico: Scienza e progettazione al IV Convegno nazionale di Pistoia

Scopri altri approfondimenti

BOSCO: Miniera verde per tutti Sabato 25 ottobre 2025 Ore 8.45 Sala polifunzionale Banca 360 FVG – Meduno (PN) Il Circolo Culturale Tiziana Marsiglio organizza: “IL POTERE TERAPEUTICO DELLA NATURA” Un’esperienza teorica e pratica pe - facebook.com Vai su Facebook

“Benessere Verde”, al via la seconda edizione del percorso formativo per i progettisti del verde - ‘Il Benessere Verde: finalità e ideazione’, il percorso formativo dedicato alla progettazione del verde in azienda, nei luoghi di cura e negli spazi pubblici, torna e lo fa con la sua seconda ... Come scrive bergamonews.it

Il verde è curativo per la salute umana, lo dimostra la scienza: ma l’Italia lo ignora - Di Florida Nicolai, ARCA (Assieme per la Rigenerazione e la Cura dell’ambiente) La relazione tra verde e salute umana ha superato la fase delle semplici ... Si legge su ilfattoquotidiano.it

Disco verde Anac per servizi di progettazione Ospedale Macerata - "Disco verde dell'Autorità Nazionale Anticorruzione alla Regione Marche per la conclusione della procedura di gara europea per l'aggiudicazione definitiva dei servizi di progettazione del nuovo polo ... Si legge su ansa.it