Verbania arriva un corso gratuito per i proprietari di cani
Un corso per proprietari di cani a Verbania.Il corso è organizzato dal Comune con il servizio veterinario Asl Vco e realizzato con il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione dell’Istituto Ferrini Franzosini, nell’ambito del progetto “Possesso consapevole del cane in famiglia ed in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
