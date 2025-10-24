Verbania arriva un corso gratuito per i proprietari di cani

Novaratoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un corso per proprietari di cani a Verbania.Il corso è organizzato dal Comune con il servizio veterinario Asl Vco e realizzato con il contributo della Regione Piemonte e la collaborazione dell’Istituto Ferrini Franzosini, nell’ambito del progetto “Possesso consapevole del cane in famiglia ed in. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

Biblioteca, in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale, arriva il corso gratuito Glob DiMMi - Arezzo, 1 ottobre 2025 – Biblioteca città di Arezzo, in collaborazione con Fondazione archivio diaristico nazionale, organizza il corso gratuito GLOB DiMMi Venerdì 17 ottobre dalle 15:30 alle 19:30 si ... Scrive lanazione.it

Verbania: corso gratuito per diventare soccorritore volontario della Squadra nautica - Le lezioni iniziano il 20 ottobre e offrono formazione certificata per partecipare alle attività di soccorso sul lago e su terra La Squadra nautica di salvamento di Verbania apre le iscrizioni a un ... Segnala msn.com

“Vicino a chi sta vicino”, arriva il corso gratuito per caregiver - Affrontare una diagnosi di tumore o di altra malattia cronica, rappresenta uno sconvolgimento profondo nella vita non solo della persona malata, ma anche dei suoi familiari che si trovano investiti ... Segnala vita.it

Cerca Video su questo argomento: Verbania Arriva Corso Gratuito