Vera Costanzo e Serena Maccarrone finaliste al talent ‘Io Canto Family’ su Canale 5

Cataniatoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Grande emozione e soddisfazione per le acesi Vera Costanzo e Serena Maccarrone, madre e figlia, protagoniste assolute della nuova edizione del celebre programma televisivo ‘Io Canto Family’, in onda su Canale 5, dove hanno conquistato pubblico e giuria fino ad approdare in finale. Allieve del. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

