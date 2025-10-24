Ventola avverte l’Inter | Il Napoli sarà agguerrito su Chivu dico questo

Inter News 24 Le parole di Nicola Ventola, ex calciatore, sulla situazione attuale dell’Inter dopo questo inizio di stagione. Tutti i dettagli in merito. Nicola Ventola ha parlato a Sky Sport in vista di Napoli Inter IL MOMENTO DEL NAPOLI – Della partita contro il PSV salvo i primi 30 minuti, l’atteggiamento, la voglia di tirare in porta, poi certo è arrivata questa brutta sconfitta ed è normale che alla supersfida con l’Inter i nerazzurri arriveranno meglio. Conosco molto bene Conte e so che vedremo un Napoli agguerrito. LA SFIDA ALL’INTER – Lobotka è fondamentale e la sua assenza pesa molto, ma quella di Hojlund è molto pesante, manca la sua qualità, l’attacco alla profondità, secondo me lui è mancato tanto al Napoli. 🔗 Leggi su Internews24.com

