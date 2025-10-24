Vento forte sulla costa toscana | traghetti fermi a Livorno e all’Isola d’Elba

Al momento sono in funzione soltanto i collegamenti con la Sardegna, Cruise Sardegna di Grimaldi, Legacy e Fantasy della compagnia Moby, mentre è saltata anche la corsa per l'isola di Capraia

Il vento forte fa volare le lamiere dal tetto della chiesa di San Marciano. Volano gli orsogril in centro e periferia. Allagate alcune strade - facebook.com Vai su Facebook

#Allertameteo arancione in #Spagna: vento forte, mareggiate e piogge in arrivo - X Vai su X

Venti a 120 km/h, le mareggiate sferzano la costa toscana. Dalla Versilia a Livorno, lo spettacolo (e i disagi) del mare - A Marina di Pisa qualche sasso in strada, ma in generale il sistema a tenuto. Secondo lanazione.it

Maltempo in Toscana, onde alte 3,5 metri e vento a 130 km/h - In Toscana se le piogge sono in esaurimento e tutti i fiumi sono all'interno dei livelli di riferimento - Segnala controradio.it

Burrasca nella notte, onde alte fino a 5 metri - TOSCANA: Un'intensa perturbazione ha portato sulla costa consistenti mareggiate e nell'interno vento fino a 130 chilometri orari. Scrive toscanamedianews.it