Vento forte su tutta la provincia di Torino raffiche fino a 153 chilometri orari Caduti diversi alberi e pali

Torinotoday.it | 24 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Raffiche di vento da paura, tormente in montagna e aumento delle temperature in pianura dal pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, in provincia di Torino. Un po' dappertutto, a macchia di leopardo, si sono registrate cadute di alberi (o grossi rami) e pali, alcune delle quali hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

vento forte tutta provinciaVento forte su tutta la provincia di Torino, raffiche fino a 153 chilometri orari. Caduti diversi alberi e pali - Raffiche di vento da paura, tormente in montagna e aumento delle temperature in pianura dal pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, in provincia di Torino. Scrive torinotoday.it

vento forte tutta provinciaTorna il sereno in Liguria ma rimane il vento forte. Oggi mareggiata intensa - Giovedì vento di burrasca fino a 120 km/h, a Ventimiglia danni e una donna ferita da un bancale volato via dal tetto di un supermercato ... primocanale.it scrive

vento forte tutta provinciaVento forte, raffica di interventi dei Vigili del Fuoco nel Piceno - Notte di lavoro intenso per i pompieri in tutta la provincia. Segnala lanuovariviera.it

Cerca Video su questo argomento: Vento Forte Tutta Provincia