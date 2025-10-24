Vento forte su tutta la provincia di Torino raffiche fino a 153 chilometri orari Caduti diversi alberi e pali
Raffiche di vento da paura, tormente in montagna e aumento delle temperature in pianura dal pomeriggio di ieri, giovedì 23 ottobre 2025, in provincia di Torino. Un po' dappertutto, a macchia di leopardo, si sono registrate cadute di alberi (o grossi rami) e pali, alcune delle quali hanno. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
