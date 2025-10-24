Vento forte saltano i collegamenti per Ischia e Procida
Tempo di lettura: < 1 minuto Il forte vento di ponente che da ieri sera soffia nel golfo di Napoli sta mettendo a dura prova i collegamenti marittimi per Ischia e Procida: la maggior parte delle corse dei traghetti e degli aliscafi programmate in partenza ed in arrivo per le due isole è stata cancellata per le avverse condizioni meteo marine. Soppresse quindi tutte le corse di aliscafi da Molo Beverello e Pozzuoli per i porti di Marina Grande a Procida e Ischia Porto, Casamicciola e Forio e sospese pure diverse corse delle navi da e per le due isole, che al momento risultano collegate solo da pochissimi collegamenti operati dai traghetti, con arrivo e partenza al porto di Pozzuoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
